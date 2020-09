Ako sa mesto Bánovce "DOPRACOVALO" k pokute, keď porušilo zákon o verejnom obstarávaní.

Komunálna politika nie je o peniazoch, je o ľuďoch a medziľudských vzťahoch. A medziľudské vzťahy sú o komunikácii. O vôli. O snahe a o tolerancii.

Každé mesto je podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní povinné vyberať dodávateľov tovarov, služieb či stavebných prác na základe verejného obstarávania. V praxi to znamená, že mestá majú pri míňaní svojich financií používať sedliacky rozum. Keď si budete chcieť kúpiť chladničku, navštívite pravdepodobne viacero obchodov, zistíte aké chladničky a za aké ceny ponúkajú. Potom uvážite, aký je pomer ceny a kvality a na základe toho si vyberiete. Rovnako tento proces funguje pri verejných obstarávaniach.

Dodržiavanie tohto zákona sleduje Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý pri kontrole postupov v našom meste v druhej polovici roku 2019 objavil pochybenie, ku ktorému došlo v roku 2016. Pochybenie sa týkalo uzatvorenia dodatkov zo dňa 24. 11. 2016 k zmluve so spoločnosťou TEDOS, spol. s r. o., ktorá pre mesto vykonáva služby prevádzkovania pohrebísk, zabezpečovania pohrebných a cintorínskych služieb, ale taktiež tvorbu a údržbu verejnej zelene, správu a údržbu miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch, správu a údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, práce na zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu, všetko výlučne od spoločnosti TEDOS za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

Úrad pre verejné obstarávanie protokolom zo dňa 16. 9. 2019 oznámil mestu, že uzatvorenie tohto dodatku upravilo znenie pôvodnej zmluvy a prebehlo bez verejného obstarávania, čo je protizákonné. Výsledkom však je, že Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu dňa 23. 3. 2020 sankciu vo výške 138 811,09€. Proti tomuto rozhodnutiu sa mesto odvolalo dňa 20. 4. 2020, kvôli procesnej chybe však odvolanie nebolo akceptované. 13. 8. 2020 preto mesto podalo návrh na obnovu konania a čaká na jeho schválenie. Mestskí poslanci sa však o celom probléme dozvedeli až pred mestským zastupiteľstvom, ktoré sa konalo dňa 16. 9. 2020. A ja sa pýtam prečo.

Komunálna politika nie je o peniazoch, je o ľuďoch a medziľudských vzťahoch. A medziľudské vzťahy sú o komunikácii. O vôli. O snahe a o tolerancii. Už v minulom volebnom období sa mestskí poslanci sťažovali, že od vedenia mesta nedostávajú dostatok informácií a inak tomu nie je ani v tomto volebnom období. Napríklad aj o skutočnosti, že na ulici Žitná bude zavedenie jednosmernej premávky v smere od ulice Husitská (nová), sme sa tiež dozvedeli až z médií. Do komunálnej politiky som kandidoval s presvedčením, že sa budem podieľať na veciach verejných a pracovať na rozvoji mesta. Ak však mne a mojim kolegom mesto neposkytuje takéto dôležité informácie, ako mám bojovať za obyvateľov mesta? Ako mám zastupovať tých, ktorí mi verili a dali mi svoj hlas? Pani primátorka sa síce ospravedlnila za to, že sme nedostali potrebné informácie skôr a do budúcnosti prisľúbila lepšiu komunikáciu, ale nám poslancom zostáva len tomu veriť a dúfať...